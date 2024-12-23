 
الإثنين 2024-12-23 08:18 ص
 

وفاة بحادث دهس على دوار الشعب

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس الأحد في العاصمة عمان وتحديداً على دوار الشعب ، المسرب القادم من جهة الدوار الثامن ، حيث نتج عن الحادث حالة وفاة واحدة .اضافة اعلان


وعللت إدارة السير سبب الحادث في تقريرها المروري اليومي بعدم أخذ السائق لاحتياطات السلامة المرورية .
 
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