وفاة بحادث دهس على دوار الشعب

وعللت إدارة السير سبب الحادث في تقريرها المروري اليومي بعدم أخذ السائق لاحتياطات السلامة المرورية .
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