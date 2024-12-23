وفاة بحادث دهس على دوار الشعب

08:12 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714263 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس الأحد في العاصمة عمان وتحديداً على دوار الشعب ، المسرب القادم من جهة الدوار الثامن ، حيث نتج عن الحادث حالة وفاة واحدة . اضافة اعلان





وعللت إدارة السير سبب الحادث في تقريرها المروري اليومي بعدم أخذ السائق لاحتياطات السلامة المرورية .