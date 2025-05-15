الخميس 2025-05-15 10:00 ص
 

وفاة بحادث دهس في عبدون .. وتحذير شديد اللهجة من إدارة السير

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس الأربعاء على إشارات عقبة بن نافع في عبدون ، حيث أدى الحادث بكل أسف لوفاة أحد المشاة .اضافة اعلان


وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان عدم أخذ سائق المركبة لاحتياطات السلامة العامة أثناء القيادة .

كما أشارت الإدارة إلى ضبط كوادرها لحدث يبلغ من العمر 16 عاماً يقود إحدى المركبات ، حيث تم التحفظ على الحدث وتوديعه للمركز الأمني والتحفظ على المركبة في ساحة الحجز ، فيما سيتم التعامل بالقانون مع صاحب المركبة لمنحه المركبة لحدث غير مرخص ، وهو ما يجعله يمثل خطراً على المواطنين في الطرق لكونه لا يدرك قوانين وتعليمات القيادة ، ومن الممكن أن يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين .

وحذرت إدارة السير من منح المركبة لأي شخص غير مرخص ، راجية من الإخوة المواطنين الالتزام التام بقوانين وأنظمة السير من أجل سلامة الجميع وتحت طائلة المسؤولية .
 
gnews

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