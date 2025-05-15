وفاة بحادث دهس في عبدون .. وتحذير شديد اللهجة من إدارة السير

وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان عدم أخذ سائق المركبة لاحتياطات السلامة العامة أثناء القيادة .
كما أشارت الإدارة إلى ضبط كوادرها لحدث يبلغ من العمر 16 عاماً يقود إحدى المركبات ، حيث تم التحفظ على الحدث وتوديعه للمركز الأمني والتحفظ على المركبة في ساحة الحجز ، فيما سيتم التعامل بالقانون مع صاحب المركبة لمنحه المركبة لحدث غير مرخص ، وهو ما يجعله يمثل خطراً على المواطنين في الطرق لكونه لا يدرك قوانين وتعليمات القيادة ، ومن الممكن أن يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين .
وحذرت إدارة السير من منح المركبة لأي شخص غير مرخص ، راجية من الإخوة المواطنين الالتزام التام بقوانين وأنظمة السير من أجل سلامة الجميع وتحت طائلة المسؤولية .
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