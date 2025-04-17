وفاة بحادث دهس في وسط عمان

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير، اليوم الخميس، بوقوع عدد من الحوادث المرورية في مناطق متفرقة من المملكة، من بينها حادث دهس في وسط العاصمة عمّان، أدى إلى وفاة أحد المشاة في الموقع. اضافة اعلان





كما تضمن التقرير حادث تدهور وقع على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة سواقة باتجاه الجنوب، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث جرى إسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت إدارة السير على أهمية الالتزام بقواعد المرور والانتباه أثناء القيادة، خاصة في المناطق الحيوية وعلى الطرق الخارجية، حفاظًا على السلامة العامة.