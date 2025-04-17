وفاة بحادث دهس في وسط عمان

كما تضمن التقرير حادث تدهور وقع على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة سواقة باتجاه الجنوب، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث جرى إسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأكدت إدارة السير على أهمية الالتزام بقواعد المرور والانتباه أثناء القيادة، خاصة في المناطق الحيوية وعلى الطرق الخارجية، حفاظًا على السلامة العامة.
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