وفاة بحادث دهس مؤسف في شارع الجاردنز

08:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729834 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير في تقريرها المروري اليوم بوقوع حادث دهس مروع في شارع الجاردنز، حيث أسفر عن وفاة أحد المارة. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أن الحادث نجم عن قيادة سائق المركبة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة في الشارع، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم.



وفي حادث آخر، وقع تصادم مروري بالقرب من جسر الملكة زين الشرف أثناء الأجواء الماطرة. وأثناء فتح الكروكا وعندما توقفت بعض المركبات في الموقع، تفاجأت مركبة بوجود مركبة أخرى وقامت بصدمها، مما أسفر عن دهس شخصين ، حيث تم تعليل الحادث بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ .