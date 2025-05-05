وفاة بحادث دهس مؤسف في شارع الجاردنز

وأوضحت الإدارة أن الحادث نجم عن قيادة سائق المركبة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة في الشارع، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم.
وفي حادث آخر، وقع تصادم مروري بالقرب من جسر الملكة زين الشرف أثناء الأجواء الماطرة. وأثناء فتح الكروكا وعندما توقفت بعض المركبات في الموقع، تفاجأت مركبة بوجود مركبة أخرى وقامت بصدمها، مما أسفر عن دهس شخصين ، حيث تم تعليل الحادث بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ .
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