وفاة بحادث دهس وأخرى بحادث تصادم خلال 24 ساعة والسير تحذر المواطنين

الثلاثاء 2026-01-13 08:41 ص

الثلاثاء، 13-01-2026 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع عدة حوادث في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها وفاتان وعدة إصابات.اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، وقع حادث تدهور لمركبة خصوصي على طريق إربد – عمّان، أسفر عن حالة وفاة، وإصابة بالغة، وإصابة متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الملك المؤسس.

كما شهد طريق الأزرق – الصفاوي حادث تصادم بين مركبتين خصوصيتين، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم تقديم الإسعافات اللازمة لهما من قبل كوادر الدفاع المدني.

وسجّل التقرير أيضًا حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الممر التنموي، بسبب عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية (التتابع القريب)، دون وقوع أي إصابات .

وفي حادث آخر، وقع تدهور لمركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على الطريق الصحراوي في منطقة المريغة باتجاه عمّان، وأسفر عن إصابة متوسطة، جرى إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس صباح اليوم على جسر المربط باتجاه وسط البلد، نتج عنه حالة وفاة.

كما حذّرت إدارة السير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب على الطرق الخارجية، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه على بعض الطرق، نتيجة المنخفض الجوي المصنّف من الدرجة الرابعة الذي تتأثر به المملكة اليوم الثلاثاء، داعية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتخفيف السرعة، والالتزام بالإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.
 
 


