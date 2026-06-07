وفاة بحادث سير على طريق عمان التنموي بعد تدهور مركبة شحن

08:19 ص

الوكيل الإخباري- شهدت الطرق الخارجية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدة حوادث مرورية مؤسفة، أسفرت عن وفاة سائق وإصابة عدد من الأشخاص، فيما واصلت كوادر الدوريات الخارجية تعاملها مع الحوادث وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين. اضافة اعلان





وقال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية إن الكوادر المختصة تتعامل منذ ساعات الصباح مع حادث انقلاب مركبة شحن محملة بالأرز على طريق الصفاوي – الرويشد، ما أدى إلى انسكاب الحمولة على المسرب الأيمن من الطريق، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.



وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة شحن على طريق الممر التنموي، نتيجة التعامل الخاطئ مع أحد المنعطفات، ما أدى إلى وفاة السائق متأثراً بإصاباته.



وفي حادث آخر على طريق وادي عربة، بين محطة السلماني ومحطة بئر مذكور، وقع تصادم بين مركبتين خصوصيتين، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، حيث جرى إسعافهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج.



كما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم آخر بين مركبتين خصوصيتين، نتج عنه إصابة متوسطة لأحد السائقين، وتم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، وتخفيف السرعة، والانتباه أثناء القيادة، خاصة عند المنعطفات والطرق الخارجية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.





