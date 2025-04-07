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وفاة بحادث على الطريق الصحراوي .. وتحذيرات مشددة من إدارة السير

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير صباح اليوم الإثنين بوقوع حادث سير أليم على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة الحميمة باتجاه عمان، حيث أسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص.اضافة اعلان


وأشارت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي إلى حادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق - الزرقاء، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة، تم على إثرها نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كما تتعامل كوادر إدارة السير حالياً مع حادث سقوط حمولة شاحنة محمّلة بـ"مادة الإسمنت" على نفس الطريق (المفرق - الزرقاء)، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية على الجانب الأيسر من الطريق. وتبذل الجهات المعنية جهودها لرفع الأثر المروري وإعادة الانسيابية للمنطقة.

وفي مخالفة خطرة، ضبطت إدارة السير حدثًا يبلغ من العمر 12 عامًا يقود مركبة دون رخصة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقه وبحق مالك المركبة، وسط تحذيرات مشددة من ارتكاب مثل هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى كوارث مرورية لا تُحمد عقباها.
 
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