الجمعة 2026-05-01 11:42 ص

وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

البقاء لله
الجمعة، 01-05-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   نعت دائرة الجمارك الأردنية وفاة عقيد الجمارك محمد عبد الله وحيد صلاح، من مركز جمرك العقبة، الذي توفي متأثراً بإصابته في حادث السير الذي وقع قبل أيام على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في محافظة العقبة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الوفيات في الحادث إلى حالتي وفاة، بعد أن كان الحادث قد أسفر سابقاً عن وفاة وإصابة 6 أشخاص.


وكان قد وقع حادث سير مؤسف على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في العقبة، حيث تعاملت معه الجهات المختصة، ونُقل المصابون لتلقي العلاج.


وأشارت الجمارك إلى أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 01-05-2026، من مسجد معان الكبير، على أن يُوارى الثرى في مقبرة معان – الطور.


وتُقبل التعازي في معان، ديوان الصلاحات – شارع الكلية القديم.


وسألت دائرة الجمارك الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
 


