وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

وبذلك، ترتفع حصيلة الوفيات في الحادث إلى حالتي وفاة، بعد أن كان الحادث قد أسفر سابقاً عن وفاة وإصابة 6 أشخاص.
وكان قد وقع حادث سير مؤسف على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في العقبة، حيث تعاملت معه الجهات المختصة، ونُقل المصابون لتلقي العلاج.
وأشارت الجمارك إلى أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 01-05-2026، من مسجد معان الكبير، على أن يُوارى الثرى في مقبرة معان – الطور.
وتُقبل التعازي في معان، ديوان الصلاحات – شارع الكلية القديم.
وسألت دائرة الجمارك الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
أخبار متعلقة
6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا
ولي العهد يهنئ بعيد العمال
الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة
"إدارة الأزمات" تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود
زيادة كوادر مستشفى الأميرة بسمة من 1241 إلى 1697 منذ افتتاحه
الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي
وزارة البيئة تنفّذ حملة نظافة وطنية شاملة في مختلف محافظات المملكة
السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية