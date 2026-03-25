الأربعاء 2026-03-25 07:46 م

وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في إربد

الأمن العام
الأربعاء، 25-03-2026 06:40 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد الى غرفة عمليات دفاع مدني غرب اربد  يفيد بتعرض ثلاثة أطفال  أثنين منهم يبلغون من العمر (٧) أعوام والطفل الثالث(١٠) اعوام للغرق داخل احدى البرك الزراعية بمنطقة السليخات / الكريمة في محافظة إربد  .اضافة اعلان


  وعلى  الفور تحركت الفرق المختصة الى الموقع وتم إخراج الأطفال ، إذ تبين وفاتهم، و بدورها عملت طواقم الإسعاف على إخلاء الوفيات  إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي . 

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية والسيول والتجمعات المائية والبرك الزراعية  وقنوات المياه الجارية ومراقبة الاطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب منها حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث لا قدر الله.
 
 


علم إيران

عربي ودولي إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

أخبار محلية "موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة

اللواء الحنيطي

أخبار محلية اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

أخبار محلية جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "

مجلس حقوق الانسان الأممي

أخبار محلية مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر



 






