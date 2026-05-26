الثلاثاء 2026-05-26 11:08 ص

وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 10:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة، فجر الثلاثاء، وفاة حاجة من حجاج البعثة الأردنية.

اضافة اعلان


وقال الطوالبة إن الحاجة (سيرين أحمد دويري) توفيت إثر أزمة قلبية داخل مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وكان حاج أردني، من مواليد عام 1953، قد توفي في مكة المكرمة الأربعاء الماضي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 