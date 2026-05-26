وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الطوالبة، فجر الثلاثاء، وفاة حاجة من حجاج البعثة الأردنية.

اضافة اعلان



وقال الطوالبة إن الحاجة (سيرين أحمد دويري) توفيت إثر أزمة قلبية داخل مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وفق ما أوردته قناة المملكة.