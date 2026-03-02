وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

ووفق مصدر امني جرى إسعاف الحدث إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما تكثف جهودها للبحث عن المشتبه به الذي توارى عن الأنظار عقب وقوع الحادثة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
