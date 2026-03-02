الإثنين 2026-03-02 01:35 ص

وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 02-03-2026 01:04 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  شهدت الرصيفة حادثة مؤسفة تمثلت بوفاة حدث يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر تعرضه للضرب بواسطة أداة راضة من قبل والده، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما.

ووفق  مصدر امني  جرى إسعاف الحدث إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.


وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة، فيما تكثف جهودها للبحث عن المشتبه به الذي توارى عن الأنظار عقب وقوع الحادثة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 
 


