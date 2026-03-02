وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شهدت الرصيفة حادثة مؤسفة تمثلت بوفاة حدث يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر تعرضه للضرب بواسطة أداة راضة من قبل والده، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما.

ووفق مصدر امني جرى إسعاف الحدث إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته.