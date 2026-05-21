الخميس 2026-05-21 09:57 ص

وفاة سائق بحادث تدهور على طريق إربد – المفرق .. وتحذير هام لجميع السائقين في محافظات الشمال

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 21-05-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت مناطق الشمال، صباح الخميس، هطولاً للأمطار ترافق مع وقوع عدة حوادث مرورية تعاملت معها كوادر الدوريات الخارجية، وسط تحذيرات متجددة للسائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.اضافة اعلان


وقال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور لثلاث مركبات في الموقع ذاته نتيجة الانزلاق الناجم عن الأمطار، دون تسجيل إصابات خطيرة، داعياً السائقين إلى تخفيف السرعة وترك مسافات أمان كافية تفادياً للحوادث.

وأضاف أن حادث تصادم وقع على طريق جابر – المفرق أسفر عن إصابتين متوسطتين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الشطي إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت صباح اليوم أيضاً مع حادث تدهور على طريق إربد – المفرق، وتحديداً بالقرب من دوار الدبابة، ما أدى – بكل أسف – إلى وفاة سائق المركبة، حيث جرى إخلاء الجثة إلى أقرب مستشفى.

وأكدت الدوريات الخارجية استمرار انتشار كوادرها على مختلف الطرق، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، خاصة مع استمرار فرص هطول الأمطار في عدد من المناطق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المناصير تطرح الأسطوانات البلاستيكية " أمان" في الأسواق الأردنية

أخبار الشركات المناصير تطرح الأسطوانات البلاستيكية " أمان" في الأسواق الأردنية

الأردن يواصل دعم لبنان: قافلة إغاثية خامسة من الهيئة الخيرية الهاشمية

أخبار محلية الأردن يواصل دعم لبنان: قافلة إغاثية خامسة من الهيئة الخيرية الهاشمية

ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الخميس

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: 1838 أسرة خرجت من برنامج الدعم بعد التدريب والتشغيل

تعبيرية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: تحويل 200 قضية احتيال على المنتفعين للمدعي العام

حادث مروري يربك السير بعد إشارة المهاجرين باتجاه الدوار الثالث

أخبار محلية حادث مروري يربك السير بعد إشارة المهاجرين باتجاه الدوار الثالث

تنويه هام من الأرصاد الجوية لجميع الراغبين بالتنزه غداً الجمعة في المملكة

خاص بالوكيل تنويه هام من الأرصاد الجوية لجميع الراغبين بالتنزه غداً الجمعة في المملكة

كيف يستثمر المسلم أيام ذي الحجة المباركة؟ أئمة وخطباء يوضحون

أخبار محلية كيف يستثمر المسلم أيام ذي الحجة المباركة؟ أئمة وخطباء يوضحون



 
 






الأكثر مشاهدة

 