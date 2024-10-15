وفاة سائق بحادث تدهور واشتعال مركبة على طريق إربد- عمان

وفي التفاصيل قال ضابط الدوريات الخارجية ، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام انه وقع حادث تدهور مركبة على طريق طلوع ثغرة عصفور ما أدى إلى اشتعال مركبته بالكامل باتجاه العاصمة عمان نتج عنه وفاة السائق، وتم اخلاء الوفاة إلى المستشفى وغزالة الأثر المروري.
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