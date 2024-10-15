 
الثلاثاء 2024-10-15 10:39 ص
 
 

وفاة سائق بحادث تدهور واشتعال مركبة على طريق إربد- عمان

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
الثلاثاء، 15-10-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري-  توفي شخص إثر فقدانه السيطرة على مركبته، ما أدى الى تدهورها على طريق اربد باتجاه  العاصمة عمان.

وفي التفاصيل قال ضابط الدوريات الخارجية ، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام انه وقع حادث تدهور  مركبة على طريق طلوع ثغرة عصفور  ما أدى إلى اشتعال مركبته بالكامل باتجاه العاصمة عمان نتج عنه وفاة السائق، وتم اخلاء الوفاة إلى المستشفى وغزالة الأثر المروري.

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وبدوره استعرض ضابط عمليات إدارة السير، الواقع المروري على الطرق الرئيسية والمفاصل الرئيسية، مشيرا الى ان هناك حركة مرورية نشطة مع ساعات الصباح الباكر ، حيث تم التعامل مع عدد من المعيقات والتعطل لمركبات، مشددا على ضرورة التقييد التام والالتزام بالمسرب المخصص حفاظا على انسيابية حركة السير.

 
gnews

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