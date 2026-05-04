الثلاثاء 2026-05-05 01:09 ص

وفاة سيدة إثر سقوطها من مبنى تجاري في وسط عمّان

الإثنين، 04-05-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  توفيت سيدة مساء اليوم بعد سقوطها من أعلى مبنى تجاري في منطقة وسط العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وكانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغًا حول الحادثة، حيث تحركت على الفور الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل السيدة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.


وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السيدة أقدمت على إلقاء نفسها من أعلى المبنى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

 
 


