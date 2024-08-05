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وفاة سيدة بعيار ناري في عمان .. والامن يكشف التفاصيل

الامن العام
الامن العام




 

الإثنين، 05-08-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - تعرضت سيدة لإصابة بعيار ناري من قبل ابنها من "سلاح بومبكشن"  بمنطقة عراق الأمير في العاصمة عمان .

 ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل السيدة للمستشفى ومالبثت ان فارقت الحياة  .

 واضاف المصدر انه قد القي القبض على الشخص والسلاح المستخدم، وافادت التحقيقات الاولية ان الحادثة وقعت بالخطأ ، مؤكداً على استمرار التحقيقات . 
gnews

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