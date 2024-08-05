وفاة سيدة بعيار ناري في عمان .. والامن يكشف التفاصيل

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرضت سيدة لإصابة بعيار ناري من قبل ابنها من "سلاح بومبكشن" بمنطقة عراق الأمير في العاصمة عمان .



ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم نقل السيدة للمستشفى ومالبثت ان فارقت الحياة .



واضاف المصدر انه قد القي القبض على الشخص والسلاح المستخدم، وافادت التحقيقات الاولية ان الحادثة وقعت بالخطأ ، مؤكداً على استمرار التحقيقات .



