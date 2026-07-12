الأحد 2026-07-12 06:45 م

وفاة سيدة وإصابة طفليها إثر حريق منزل في العقبة

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أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 06:01 م

الوكيل الإخباري- توفيت سيدة وأُصيب طفلاها، الأحد، إثر استنشاقهما أدخنةً متصاعدةً ناتجةً عن حريق شبّ داخل منزل في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة، وفقًا للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

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وقال الناطق الإعلامي، إنّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مع الحريق.


وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولّت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة وإسعاف الطفلين ونقلهما إلى المستشفى، حيث لا يزالان قيد العلاج.


وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

 
 


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