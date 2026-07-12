وفاة سيدة وإصابة طفليها إثر حريق منزل في العقبة

وقال الناطق الإعلامي، إنّ فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مع الحريق.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولّت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة وإسعاف الطفلين ونقلهما إلى المستشفى، حيث لا يزالان قيد العلاج.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.
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