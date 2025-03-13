وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر دفاع مدني غرب إربد عملت على إخلاء جثة الشاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وبوشرت التحقيقات في ملابسات الحادث.
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