 
الخميس 2025-03-13 12:50 ص
 

وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 13-03-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-    توفي شاب يبلغ من العمر 33 عاما، اليوم الأربعاء، إثر تدهور مركبته على طريق صما بلواء الطيبة غربي إربد.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر دفاع مدني غرب إربد عملت على إخلاء جثة الشاب إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي وبوشرت التحقيقات في ملابسات الحادث.

 
 
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