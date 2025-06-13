الجمعة 2025-06-13 10:08 م
 

وفاة شاب بحادث سير في اربد

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-06-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   توفي شاب عشريني بحادث تدهور مركبة في لواء بني كنانة بمحافظة اربد اليوم الجمعة، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة واحدة الحالة العامة متوسطة.

 
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