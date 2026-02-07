وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

09:53 ص

الوكيل الإخباري- توفي شاب، اليوم السبت ، إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة الكرك. اضافة اعلان





وجرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.





