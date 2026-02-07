السبت 2026-02-07 10:53 ص

وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

الوكيل الإخباري-   توفي شاب، اليوم السبت ، إثر حادث سير مؤسف وقع في محافظة الكرك.اضافة اعلان


وجرى إسعاف الشاب إلى المستشفى، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة.
 
 


