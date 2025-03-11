 
الثلاثاء 2025-03-11 10:17 م
 

وفاة شخص إثر انهيار مبنى في حوارة بمحافظة إربد

كوادر الأمن العام تتواجد قرب مبنى انهار في منطقة حوارة بمدينةإربد وأدى لوفاة شخص. 11/3/2025
كوادر الأمن العام تتواجد قرب مبنى انهار في منطقة حوارة بمدينةإربد وأدى لوفاة شخص. 11/3/2025
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري-   توفي شخص إثر انهيار مبنى في منطقة حوارة بمحافظة إربد.

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وقالت مصادر  إن المبنى الذي انهار هو مبنى المطحنة القديم.


وأوضح محافظ إربد للمملكة أن المتوفى نتيجة انهيار أجزاء من مبنى في حوارة يحمل الجنسية السورية.

 
 
gnews

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