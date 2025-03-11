وفاة شخص إثر انهيار مبنى في حوارة بمحافظة إربد

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الوكيل الإخباري- توفي شخص إثر انهيار مبنى في منطقة حوارة بمحافظة إربد.

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وقالت مصادر إن المبنى الذي انهار هو مبنى المطحنة القديم.