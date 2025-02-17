وفاة شخص بانهيار مغارة في إربد

و اضاف ان الفرق بذلت جهودا كبيرة قادت لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، حيث نتج عن الحادثة وفاة احدهما بعد اصابته اصابة بالغة، واصابة آخر بإصابات طفيفة لم تستدعِ النقل إلى المستشفى، هذا وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
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