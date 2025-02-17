 
الإثنين 2025-02-17 11:25 م
 

وفاة شخص بانهيار مغارة في إربد

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفرق  المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع بلاغ يفيد بوجود شخصين تعرضا لحادثة انهيار أتربة وحجارة عليهما داخل مغارة بمنطقة المنصورة في محافظة إربد.اضافة اعلان


و اضاف ان الفرق بذلت جهودا كبيرة قادت لتحريرهما من تحت الردم، وقدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، حيث نتج عن الحادثة وفاة احدهما بعد اصابته اصابة بالغة، واصابة آخر بإصابات طفيفة لم تستدعِ النقل إلى المستشفى، هذا وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
 
gnews

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