وفاة شخص وإصابة 8 آخرين إثر تدافع داخل الساحة الهاشمية فجر اليوم

وتابع الناطق الإعلامي أنّ أحد المصابين ما لبث أنْ فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، فيما تلقّى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة.
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