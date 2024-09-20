وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك

الوكيل الإخباري- توفي الطفل جميعان ايمن الجماعين عن عمر 8 اعوام يوم أمس الخميس .



ونعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر - الكرك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الطالب ايمن من الصف الثالث :" ينعى وزير التربية والتعليم والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة والامينان العامان الدكتور نواف العجارمة والدكتوره سحر الشخاترة و مدير التربية والتعليم لمنطقة القصر الدكتور علي الفقرا والاسرة التربوية في ميدان القصر الطالب جميعان ايمن الجماعين في الصف الثالث مدرسة الربه الغربية الثانوية المختلطة والذي انتقل لجوار ربه الخميس 19/9/2024 للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان."



تم دفن الطفل يوم أمس وفتح بيت عزاء في مسقط رأسه الكرك





انا لله وانا اليه راجعون

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