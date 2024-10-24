 
الخميس 2024-10-24 09:18 ص
 

وفاة طالب بالصف السادس في عمّان

الطفل نوار ماهر العبداللات
الطفل نوار ماهر العبداللات
الخميس، 24-10-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري- نعت مدرسة جبران خليل جبران وفاة أحد طلبتها من الصف السادس  يوم أمس في عمان .
 
وجاء في نص النعي المنشور عبر صفحتها على فيسبوك "تتقدم الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلاب مدرسة جبران خليل جبران الأساسية بأصدق مشاعر المواساة والعزاء من آل العبداللات الكرام لوفاة أحد طلاب مدرستنا الطالب نوار ماهر العبداللات من الصف السادس الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..إن شاء الله "

ونعى مقربون الطفل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير  طالبين الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

تم دفن الطفل يوم أمس وفتح بيت عزاء له في عرجان

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