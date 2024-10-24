وفاة طالب بالصف السادس في عمّان

وجاء في نص النعي المنشور عبر صفحتها على فيسبوك "تتقدم الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلاب مدرسة جبران خليل جبران الأساسية بأصدق مشاعر المواساة والعزاء من آل العبداللات الكرام لوفاة أحد طلاب مدرستنا الطالب نوار ماهر العبداللات من الصف السادس الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..إن شاء الله "
ونعى مقربون الطفل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير طالبين الدعاء له بالرحمة والمغفرة .
تم دفن الطفل يوم أمس وفتح بيت عزاء له في عرجان
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