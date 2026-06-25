وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت أسرة مدارس الرسالة، بكافة كوادرها الإدارية والتعليمية وطلبتها، الطالب عبدالرحمن دباس، أحد طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، الذي وافته المنية مؤخراً.

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وأعربت إدارة المدرسة ومعلموها وزملاؤه عن بالغ حزنهم وألمهم لفقدانه، مستذكرين خصاله الطيبة وسيرته الحسنة بين أقرانه ومعلميه، حيث كان مثالاً للخلق الرفيع والأدب وحسن التعامل.



وأكدت المدرسة أن الفقيد ترك أثراً طيباً وذكريات عطرة ستبقى راسخة في نفوس كل من عرفه.