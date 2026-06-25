الخميس 2026-06-25 01:06 م

وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة

وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة
وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة
 
الخميس، 25-06-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت أسرة مدارس الرسالة، بكافة كوادرها الإدارية والتعليمية وطلبتها، الطالب عبدالرحمن دباس، أحد طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، الذي وافته المنية مؤخراً.

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وأعربت إدارة المدرسة ومعلموها وزملاؤه عن بالغ حزنهم وألمهم لفقدانه، مستذكرين خصاله الطيبة وسيرته الحسنة بين أقرانه ومعلميه، حيث كان مثالاً للخلق الرفيع والأدب وحسن التعامل.


وأكدت المدرسة أن الفقيد ترك أثراً طيباً وذكريات عطرة ستبقى راسخة في نفوس كل من عرفه.


وتقدمت أسرة مدارس الرسالة بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 
 


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