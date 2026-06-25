وفاة طالب توجيهي ومدرسته تنعاه بكلمات مؤثرة

وأعربت إدارة المدرسة ومعلموها وزملاؤه عن بالغ حزنهم وألمهم لفقدانه، مستذكرين خصاله الطيبة وسيرته الحسنة بين أقرانه ومعلميه، حيث كان مثالاً للخلق الرفيع والأدب وحسن التعامل.
وأكدت المدرسة أن الفقيد ترك أثراً طيباً وذكريات عطرة ستبقى راسخة في نفوس كل من عرفه.
وتقدمت أسرة مدارس الرسالة بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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