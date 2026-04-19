وفاة طفلة بحادث دهس في عمّان

الوكيل الإخباري- توفيت طفلة (6 سنوات) بحادث دهس وقع مساء الأحد، في منطقة أم زويتينة شمال العاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى نقلها إلى المستشفى وما لبثت أن فارقت الحياة.



وأضاف أنه تم ضبط السائق والمركبة، وبوشرت التحقيقات بالحادثة.





