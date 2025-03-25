وفاة طفلة بحادث مفجع .. و 28 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من حوادث السير المرورية أمس الثلاثاء، والتي خلفت أكثر من 28 إصابة ووفاة طفلة في حادث سير أليم على طريق جرش - الزرقاء . اضافة اعلان





وأوضحت عبر تقريرها المروري اليومي أن تصادمًا وقع بين حافلة وباص عمومي متوسط الحجم بالقرب من إشارة غور المزرعة على طريق وادي عربة، والذي أسفر عن إصابة 14 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي لتلقي العلاج.



وأضافت أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث اشتعال شاحنة "تريلا" بالكامل في الزرقاء، قبل الجامعة الهاشمية. حيث أسفر الحريق عن إصابة السائق إصابة بالغة، فيما تم إخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني.



كما شهد مثلث الحلابات قبل الأزرق حادث تدهور مركبة، مما أسفر عن إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وفي حادث آخر على طريق جرش-الزرقاء، وقع تصادم أدى إلى وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص بحالة متوسطة.



كذلك، وقع حادث تصادم على طريق الأزرق-الزرقاء أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.

