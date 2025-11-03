الثلاثاء 2025-11-04 12:02 ص
 

وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية

الإثنين، 03-11-2025 10:35 م
الوكيل الإخباري-  توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، اليوم الاثنين، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
 
 
