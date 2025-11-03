وفاة طفلة بعمر الثلاث أعوام دهسا في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
