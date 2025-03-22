وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة الكريّمة بلواء الأغوار الشمالية، بحسب مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور.

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وقال الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.