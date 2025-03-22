وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

وقال الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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