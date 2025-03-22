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وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
السبت، 22-03-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري-   توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في بلدة الكريّمة بلواء الأغوار الشمالية، بحسب مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور.

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وقال الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفلة جرى إسعافها إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم إلا أنها وصلت متوفية.


وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 
 
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