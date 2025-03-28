وفاة طفلة غرقًا بدلو ماء في الأغوار الشمالية

10:11 م

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الوكيل الإخباري- توفيت الجمعة، طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا، إثر غرقها بدلو ماء علقت به أثناء لهوها بمنزل ذويها في منطقة القرن بالأغوار الشمالية. اضافة اعلان





وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي مؤيد الشكور، إن الكوادر الطبية في قسم الإسعاف والطوارئ، حاولت إنعاش الطفلة، إلا أنها وصلت متوفية.



وأضاف، أنه جرى تحويل جثة الطفلة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.