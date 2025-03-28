وفاة طفلة غرقًا بدلو ماء في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي مؤيد الشكور، إن الكوادر الطبية في قسم الإسعاف والطوارئ، حاولت إنعاش الطفلة، إلا أنها وصلت متوفية.
وأضاف، أنه جرى تحويل جثة الطفلة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لتحديد سبب الوفاة.
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