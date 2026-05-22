وفاة طفلة 6 سنوات دهسا في بيادر وادي السير

الوكيل الإخباري - توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، اليوم الجمعة، إثر تعرضها لحادث دهس في منطقة طلوع وادي السير – البيادر، مقابل مدرسة الوكالة، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفلة كانت تعبر الشارع برفقة شقيقها الطفل، قبل أن تصدمها مركبة عمومية كانت تسير في المنطقة ما أدى إلى وفاتها على الفور.

بدورها تواجدت الأجهزة الأمنية في مكان حادث الدهس وفتح تحقيق بالحادثة.