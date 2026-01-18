وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان

وتابع الناطق الإعلامي أنّ الطفلتين ما لبثتا أنْ فارقتا الحياة، وما زال والدهما قيد العلاج بحالة متوسطة.
وتجدّد مديرية الأمن العام إهابتها للإخوة المواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتهوية المنزل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وتفقّد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم استخدام مواقد الفحم كوسيلة تدفئة.
