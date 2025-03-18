وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة إن الحادث وقع على طريق مكّة المكرمة- المدينة المنورة، وأسفر عن إصابة الزوج والزوجة وأربعة أبناء، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وحالتهم العامة بين مستقرّة وحرجة، وتم إخلاء الوفاتين من الأبناء من مكان الحادث.
وبيّن السفير القضاة أن القنصلية العامة الأردنية في جدّة تتابع مع السلطات السعودية ملابسات وقوع الحادث، موضّحًا أن فريقًا من القنصلية توجّه إلى مستشفى الملك عبد الله في جدّة؛ للاطمئنان على حالة المواطن الأردني الذي تعرض للحادث.
وأضاف السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي العائلة، وتعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات، وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثماني الطفلين إلى المملكة، إذا ما رغب ذويهم بذلك.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لوفاة الطفلين، متمنيًا الشفاء العاجل للمواطن وعائلته.
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