 
الثلاثاء 2025-03-18 11:47 م
 

وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري-   تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حادث السير الذي تعرضت له عائلة أردنية، اليوم، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن وفاة طفلين، ووقوع إصابات.اضافة اعلان


وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة إن الحادث وقع على طريق مكّة المكرمة- المدينة المنورة، وأسفر عن إصابة الزوج والزوجة وأربعة أبناء، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وحالتهم العامة بين مستقرّة وحرجة، وتم إخلاء الوفاتين من الأبناء من مكان الحادث.

وبيّن السفير القضاة أن القنصلية العامة الأردنية في جدّة تتابع مع السلطات السعودية ملابسات وقوع الحادث، موضّحًا أن فريقًا من القنصلية توجّه إلى مستشفى الملك عبد الله في جدّة؛ للاطمئنان على حالة المواطن الأردني الذي تعرض للحادث.

وأضاف السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي العائلة، وتعمل على تقديم كل ما يلزم من تسهيلات، وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثماني الطفلين إلى المملكة، إذا ما رغب ذويهم بذلك.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لوفاة الطفلين، متمنيًا الشفاء العاجل للمواطن وعائلته.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو وترامب

فلسطين مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

غزة

فلسطين وزارة الصحة بغزة تدعو المجتمع الدولي لتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق منازل في مخيم جنين

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 60 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

فلسطين غوتيريش: معاناة الشعب الفلسطيني لا تُطاق

وزارة الخارجية

أخبار محلية وفاة طفلين و 6 اصابات بحادث مروع لعائلة اردنية في السعودية

غزة

فلسطين تسريبات حول مساعي العودة للمفاوضات



 
 




الأكثر مشاهدة