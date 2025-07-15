وفاة طفل بحادث دهس والامن العام يُحذر الاهالي

الوكيل الإخباري- قال مصدر امني أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث دهس لطفل في منطقة الطيبة بالجويدة، نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

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وعُلل سبب الحادث بمخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة، حيث كان الطفل يقود دراجة هوائية. داعيًا الأهالي إلى مراقبة الأطفال وضرورة اختيار الأماكن المناسبة للتنزه واللعب بالتزامن مع العطلة الصيفية، ومؤكدًا أهمية الوعي لدى المواطنين للمحافظة على الأطفال وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.