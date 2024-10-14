وفاة طفل بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وصل متوفيا، وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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