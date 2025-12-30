وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

09:33 م

الوكيل الإخباري- توفي طفل يبلغ من العمر ست سنوات إثر حادث مأساوي في حي الرسالة بمنطقة وادي السير، نتيجة سقوط جدار كان قيد الإنشاء عليه. اضافة اعلان





وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى دار السلام، لكنه فارق الحياة هناك، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب ما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام.







