وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

وتم إسعاف الطفل إلى مستشفى دار السلام، لكنه فارق الحياة هناك، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بحسب ما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي توضح حول المنح والقروض
-
الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025
-
430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025
-
السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً
-
وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني
-
محافظ جرش يبحث واقع الخدمات في بلدية باب عمان
-
التواصل الحكومي يناقش تطوير سوق رأس المال وتنظيم الأصول الافتراضية
-
الهيئة العامة لتنشيط السياحة تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 وخطتها التسويقية