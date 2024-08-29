وفاة طفل سقط من الطابق الثالث- تفاصيل

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) ، إن الطفل جرى إسعافه الى طوارىء المستشفى لكنه وصل متوفيا جراء تعرضه لإصابات خطيرة .
و أضاف انه تم تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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