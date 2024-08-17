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وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 08:26 ص

الوكيل الإخباري-    توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أمس الجمعة، غرقا في مياه قناة الملك عبدالله بمنطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة ابو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.


وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

gnews

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