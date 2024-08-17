وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة ابو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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