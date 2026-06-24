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وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش

ق
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري- توفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات غرقاً في أحد الشاليهات بمحافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي.

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وقال المصدر إن الطفل وصل إلى مستشفى جرش الحكومي متوفيا، مبينا أن سبب الوفاة هو الغرق.

 
 


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أخبار محلية وفاة طفل غرقا في أحد الشاليهات بمحافظة جرش



 
 






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