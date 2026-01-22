وفاة عامل وافد إثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك في الموقر

الوكيل الإخباري- توفي عامل وافد ستيني يحمل الجنسية المصرية، صباح اليوم، إثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك تُستخدم لإعادة تدوير البلاستيك في لواء الموقر وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" ، انه جرى إسعافه إلى مستشفى التوتنجي إلا أنه وصل متوفياً وبوشرت التحقيقات.