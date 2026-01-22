الخميس 2026-01-22 02:04 م

وفاة عامل وافد إثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك في الموقر

الدفاع المدني
 
الخميس، 22-01-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري-   توفي عامل وافد ستيني يحمل الجنسية المصرية، صباح اليوم، إثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك تُستخدم لإعادة تدوير البلاستيك في لواء الموقر وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" ، انه جرى إسعافه إلى مستشفى التوتنجي إلا أنه وصل متوفياً وبوشرت التحقيقات.

 
 


