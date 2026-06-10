وفاة عامل وطن دهساً في الرصيفة

وتم نقل الشاب إلى الجهات المختصة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
تصاعد أعمدة الدخان قرب سوق البالة في إربد
-
المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦
-
الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الحسين والفيصلي في بطولاته القارية المقبلة
-
تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة
-
"آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية
-
الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ
-
الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد
-
بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن