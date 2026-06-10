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وفاة عامل وطن دهساً في الرصيفة

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الدفاع المدني
 
الأربعاء، 10-06-2026 03:09 م
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى شابٌ مصري يعمل عامل وطن، إثر حادث دهس وقع أثناء تأديته لعمله في الجبل الشمالي بمنطقة الرصيفة، يوم امس الثلاثاء.اضافة اعلان


وتم نقل الشاب إلى الجهات المختصة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.
 
 


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