وفاة عامل وطن دهساً في الرصيفة

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى شابٌ مصري يعمل عامل وطن، إثر حادث دهس وقع أثناء تأديته لعمله في الجبل الشمالي بمنطقة الرصيفة، يوم امس الثلاثاء. اضافة اعلان





وتم نقل الشاب إلى الجهات المختصة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.





