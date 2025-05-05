وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان

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الوكيل الإخباري- توفي شاب عشريني من الجنسية المصرية إثر حادث دهس وقع على طريق ياجوز، مساء اليوم الاحد. اضافة اعلان





وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم ضبط السائق، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الأمير حمزة، وبوشرت التحقيقات.