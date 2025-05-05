الإثنين 2025-05-05 01:10 ص
 

وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 05-05-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-    توفي شاب عشريني من الجنسية المصرية إثر حادث دهس وقع على طريق ياجوز، مساء اليوم الاحد.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم ضبط السائق، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الأمير حمزة، وبوشرت التحقيقات.
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود إسرائيليون

فلسطين جيش الاحتلال يؤكد استدعاء عشرات الآلاف من الاحتياط لهجومه في غزة

حماس

فلسطين حماس تشيد بإعلان الحوثيين فرض حصار جوي على إسرائيل

ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أنه سيدعم قانونا بتشديد العقوبات ضد روسيا

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان

ارشيفية

عربي ودولي 3 غارات أميركية جنوب صنعاء

الناطق العسكري باسم أنصار الله

عربي ودولي أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل

غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد رفضها للخطة الإسرائيلية بشأن وصول المساعدات لسكان غزة

وزير الثقافة مصطفى الرواشدة

أخبار محلية وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته



 
 





الأكثر مشاهدة