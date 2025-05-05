وفاة عشريني من الجنسية المصرية بحادث دهس في عمان

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الاخباري" إنه تم ضبط السائق، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الأمير حمزة، وبوشرت التحقيقات.
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