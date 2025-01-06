وفاة في حادث سير بمادبا و 4 إصابات بحوادث متفرقة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس قسم سير مادبا الرائد عايد السردي بوقوع 4 حوادث سير في محافظة مادبا أمس الأحد بالتزامن مع الحالة الجوية الصعبة . اضافة اعلان





وبين السردي في تقرير إدارة السير المروري اليومي بأن أحد الحوادث نتج عنه وفاة أحد الأشخاص "رحمه الله" ، راجياً من الإخوة المواطنين الانتباه والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف الجوية وتجنب الإمساك بالهاتف والتركيز في القيادة لتحقيق السلامة المرورية .



وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور وتصادم صباح اليوم الإثنين بالقرب من إشارات عقبة بن نافع باتجاه جسر عبدون المعلق ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ .



ولفتت عبر تقريرها المروري إلى وقوع حادث سير أمس الأحد قبل جسر الأزرق بـ 2 كيلو متر تقريباً ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة ، جرى إسعافها من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي .