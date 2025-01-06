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وفاة في حادث سير بمادبا و 4 إصابات بحوادث متفرقة في المملكة

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني - أرشيفية
الإثنين، 06-01-2025 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد رئيس قسم سير مادبا الرائد عايد السردي بوقوع 4 حوادث سير في محافظة مادبا أمس الأحد بالتزامن مع الحالة الجوية الصعبة .اضافة اعلان


وبين السردي في تقرير إدارة السير المروري اليومي بأن أحد الحوادث نتج عنه وفاة أحد الأشخاص "رحمه الله" ، راجياً من الإخوة المواطنين الانتباه والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف الجوية وتجنب الإمساك بالهاتف والتركيز في القيادة لتحقيق السلامة المرورية .

وأشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور وتصادم صباح اليوم الإثنين بالقرب من إشارات عقبة بن نافع باتجاه جسر  عبدون المعلق ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ .

ولفتت عبر تقريرها المروري إلى وقوع حادث سير أمس الأحد قبل جسر الأزرق بـ 2 كيلو متر تقريباً ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة ، جرى إسعافها من خلال كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، فيما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي .
 
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