وفاة مساعد مدير جمرك العقبة العقيد صبحا اثر حادث سير مؤسف

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى العقيد سعيد صبحا، مساعد مدير جمرك العقبة، إثر حادث سير مؤسف وقع على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في محافظة العقبة.

ووفق المعلومات، فقد نتجت الوفاة عن حادث تصادم بين ثلاث مركبات، أسفر أيضاً عن 6 إصابات، حيث تم التعامل مع الحادث من قبل الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي العلاج.