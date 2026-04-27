الإثنين 2026-04-27 08:48 ص

وفاة مساعد مدير جمرك العقبة العقيد صبحا اثر حادث سير مؤسف

العقيد سعيد صبحا
الإثنين، 27-04-2026 07:14 ص

الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى العقيد سعيد صبحا، مساعد مدير جمرك العقبة، إثر حادث سير مؤسف وقع على الطريق الخلفي للساحة الجمركية في محافظة العقبة.

اضافة اعلان


ووفق المعلومات، فقد نتجت الوفاة عن حادث تصادم بين ثلاث مركبات، أسفر أيضاً عن 6 إصابات، حيث تم التعامل مع الحادث من قبل الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي العلاج.

 

وقال مصدر أمني  إن تقييم حالة الإصابات بين المتوسطة والسيئة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري، وبوشرت التحقيقات

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 