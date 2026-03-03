وفاة مصري بعيار ناري أثناء تنظيف سلاح في ناعور والأمن ينفي شائعة الشظايا

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن بلاغاً ورد حول إصابة العامل بعيار ناري في مكان عمله، حيث جرى إسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأكد الناطق الإعلامي أنه لا صحة لما يتم تداوله حول أن سبب الوفاة ناتج عن سقوط شظايا، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادثة.
