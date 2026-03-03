وفاة مصري بعيار ناري أثناء تنظيف سلاح في ناعور والأمن ينفي شائعة الشظايا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم، وفاة شخص من الجنسية المصرية إثر إصابته بعيار ناري في منطقة ناعور جنوب العاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن بلاغاً ورد حول إصابة العامل بعيار ناري في مكان عمله، حيث جرى إسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن زميلاً له من ذات الجنسية أطلق النار عليه عن طريق الخطأ من سلاح ناري (بومباكش) أثناء قيامهما بتنظيفه، وذلك وفقاً لإفادات شهود كانوا في الموقع.