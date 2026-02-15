الأحد 2026-02-15 05:40 م

وفاة مطلوب بعد مقاومته لقوة أمنية في العاصمة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 04:20 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنيّة تابعت أمس السبت، في إحدى مناطق  العاصمة أحد المطلوبين بترويج المخدرات وبحقه ثلاثة قيود سابقة بقضايا المخدرات اضافة لسوابق اخرى بقضايا متنوعة بعد التأكد من حيازته لكمية من تلك المواد بغرض بيعها . اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وعند وصول القوّة الأمنيّة لمكان وجود ذلك المطلوب ومحاولة القبض عليه أبدى مقاومة للقوة، حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوّة المناسبة فيما ونتج عن ذلك إصابة أحد كوادر الإدارة وأُسعف للمستشفى لتلقي العلاج .  

وتابع الناطق الإعلامي أنّه وفي أثناء سوق ذلك المطلوب للمركز الأمني للتحقيق تعرّض لحالة من الإعياء أُسعف على الفور إثرها للمستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة هناك، بعد أن اتخذت له التدخلات الطبية والإسعافية وجرى تحويله للطبّ الشرعي.

مبيناً أنّ الطبّ الشرعي علل سبب الوفاة بعد تشريح الجثة بهبوط الجهاز الدوراني نتيجة التسمم بالمخدرات وفتح تحقيق في القضية.
 
 


