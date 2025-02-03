وفاة مطلوب خطير بعد تبادل لاطلاق النار مع الامن العام

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوة بإطلاق النار باتجاهها وبشكل مباشر، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته وجرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وضبط بحوزته أربعة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من مادة الكريستال المخدرة، كما وأُلقي القبض على شخص آخر من جنسية عربية كان برفقته وتبين أنّ بحقه طلباً أمنيًا لاتِّجاره بالمخدرات وبوشرت التحقيقات في القضية .
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