وفاة مطلوب خطير بعد تبادل لاطلاق النار مع الامن العام

06:07 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصة نفذت اليوم في إحدى مناطق البادية الوسطى مداهمة لأحد المطلوبين المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين (وبحقه 24 طلبا أمنيا ولمحكمة أمن الدولة بقضايا الاتجار بالمخدرات وإطلاق العيارات النارية وحمل السلاح وغيرها) ويعد من أخطر تجار المخدرات في محافظات الوسط بعد جمع المعلومات حوله وتحديد مكان وجوده. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أنّ المطلوب بادر فور مشاهدته القوة بإطلاق النار باتجاهها وبشكل مباشر، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته وجرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة وضبط بحوزته أربعة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة الحيّة وكمية من مادة الكريستال المخدرة، كما وأُلقي القبض على شخص آخر من جنسية عربية كان برفقته وتبين أنّ بحقه طلباً أمنيًا لاتِّجاره بالمخدرات وبوشرت التحقيقات في القضية .