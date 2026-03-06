الجمعة 2026-03-06 02:40 ص

وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 06-03-2026 01:10 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الأشخاص أُسعف مساء أمس إلى المستشفى بعد تعرّضه للطعن من قبل زوجته أثناء وجودهما في منطقة ماركا شرق العاصمة عمّان.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المصاب وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.


وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، فيما يجري البحث عن الزوجة التي توارت عن الأنظار بعد وقوع الجريمة.

 
 


