وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية

وأضاف الناطق الإعلامي أن المصاب وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، فيما يجري البحث عن الزوجة التي توارت عن الأنظار بعد وقوع الجريمة.
