وفاة مواطن على يد زوجته بعمان والامن العام يبحث عن الجانية

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد الأشخاص أُسعف مساء أمس إلى المستشفى بعد تعرّضه للطعن من قبل زوجته أثناء وجودهما في منطقة ماركا شرق العاصمة عمّان.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المصاب وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.