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وفاة وإصابات بحوادث مرورية بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 04-09-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري-  خلفت حوداث المرور خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة و 6 اصابات في مختلف مناطق المملكة.

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وفي التفاصيل قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية ضمن التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الأمن العام ، ان حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على شارع الاستقلال بعد منتصف ليلة الثلاثاء، ما ادى الى وفاة واصابتين حيث تم إخلاء الوفاة واسعاف المصابين بواسطة كوادر الدفاع المدني.

بدوره قال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق القطرانة باتجاه الجنوب نتج عنه إصابتين متوسطتين اسعافهم الى مستشفى الكرك الحكومي، كما وقع حادث تدهور على طريق ديرعلا باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة، بالإضافة الى حادث تدهور على طريق الزرقاء إصابة نتج عنه متوسطة اسعفت الى مستشفى المفرق الحكومي.



 

 
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