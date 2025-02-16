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وفاة وإصابات بين البليغة والمتوسطة خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 16-02-2025 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع عدة حوادث مرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم حالات بليغة ومتوسطة، إضافة إلى أضرار مادية بالمركبات وأثر مروري في مواقع الحوادث.اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة تعامل كوادرها المختصة وفرق الدفاع المدني مع حادث تصادم في منطقة المزار الجنوبي، أسفر عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، وعلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

 كما وقع حادث تدهور مركبة واصطدامها عند نفق الحرمين باتجاه شارع مكة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بحالة بليغة.

وأفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية بأنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن على الطريق الخلفي باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم.

ووقع حادث تدهور آخر على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم حالة بليغة، وتم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي.

وعُلل سبب الحوادث السابقة بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية.
 
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